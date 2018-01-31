التضامن: "التدخل السريع" ينقذ عدد من الحالات المشردة بالشارع





كتب مدحت وهبة

بناء على البلاغ الوارد لفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى بوجود سيدة وأطفالها يفترشون الرصيف فى إحدى الشوارع بحى مدينة نصر، توجة أعضاء الفريق على الفور إلى مكان تواجد السيدة وتبين أنها تدعى جيهان محمود وهى متزوجة ولديها أربعة أبناء يتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وسبعة عشر سنة وهى تقوم ببيع المناديل هى وزوجها لسد احتياجات بيتها.

كما تبين بأنهم يقيمون فى شقة إيجارها الشهرى ٣٠٠ فى أحد الأحياء العشوائية وأفادت السيدة بأنها ليس لها أى مصدر آخر للدخل حيث تحتاج إلى مساعدة أو معاش لسد احتاجاتها، وبالتنسق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالجيزة تم صرف مساعدة مالية لها من قبل مؤسسة التكافل الإجتماعى التابعة لوزارة التضامن ،كما تم تكليف إدارة أوسيم بعمل بحث اجتماعى تمهيدا لتقديم أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية لها ولأسرتها من خلال تسجيلها فى برنامج تكافل وكرامة.

من جهة أخرى، توجة فريق التدخل السريع إلى مكان تواجد سيدة مشردة تقيم تحت كوبرى أحمد بدوى، وذلك فى استجابة سريعة لبلاغ مقدم من بوابة الشكاوى الحكومية. ولم يجد الفريق الحالة متواجدة فى المكان المبلغ عنه، وبسؤال أهالى المنطقة أفادوا بأن فريق بسمة للإيواء وصل قبلهم إلى مكان تواجد السيدة المشردة وقام بايداعها بدار بسمة للإيواء بالشرقية.

وتوضح وزارة التضامن أن فريق التدخل السريع يتلقى البلاغات عن طريق الخط الساخن الخاص بشكاوى دور الرعاية الاجتماعية رقم (16439) ورقم (01095368111)، وكذلك كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى.