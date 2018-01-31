"التربية العسكرية" بالجامعات الخاصة.. مواد نظرية وامتحان بنهاية الدورة





وائل ربيعى

تحقيقا للمساواة بين الطلاب، وبعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلزام طلاب الجامعات الخاصة بضرورة الخضوع لدورات التربية العسكرية على غرار هذه الدورات التى تنظم بالجامعات الحكومية، رصد "اليوم السابع"، تدريبات طلاب التربية العسكرية بجامعات "النيل والأهرام الكندية ومصر للعلوم والتكنولوجيا".

تتضمن دورات التربية العسكرية لطلاب الجامعات الخاصة، فترة تدريبات بدنية بمعرفة ضباط القوات المسلحة المسئولين عن هذا الأمر طبقا للتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التعليم العالى والجامعات، وكذلك محاضرات نظرية لمواد متفق عليها فى إطار برنامج التربية العسكرية لتعميق الانتماء فى نفوس الطلاب وتعريفهم بالحياة العسكرية.

قالت الدكتورة ياسمين الكاشف، المنسق العام للدورات التدربية العسكرية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة توفر الأجهزة الحاسوبية اللازمة لتدريب الطلاب، وكذلك الملاعب الخاصة بإجراء التدريبات الخاصة بالطلاب.

وأضافت الكاشف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم 4 دورات للتربية العسكرية حتى الآن منذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والتعليم العالى بتطبيق التربية العسكرية على طلاب الجامعات الخاصة، مؤكدة أن الدورة التى تعقد حاليا تضم 1030 طالبا من بينهم 612 طالبا من جامعة مصر و17 طالبا من جامعة النيل و400 طالب من جامعة الأهرام الكندية.

وتابعت أن الدورة تتضمن ساعتين من تدريبات اللياقة البدنية للطلاب التى تعزز روح المسئولية والانتماء لدى الطلاب، وتدفعهم إلى التعود على هذه الأنشطة التى تدعم حياة أفضل لهم، مشيرة إلى أن هناك جانبا نظريا فى دراسة الطلاب بهذه الدورات لتعريفهم بتاريخ الدولة المصرية ودورها الرائد فى المنطقة.

وأوضحت أن هناك فعاليات خارجية يشارك فيها الطلاب خلال مشاركتهم فى دورات التربية العسكرية، التى يتم تنظيمها بشكل منتظم، وكذلك هناك دورات استثنائية حال زيادة الطلب على المشاركة، موضحة أن هذه الفعاليات الخارجية تتمثل فى زيارة المشروعات القومية الجديدة ودار الحرب الإلكترونية وبنوراما 6 أكتوبر.

قال الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، إن الجامعة تطبق قرار التربية العسكرية على الطلاب بناء على توجيهات مجلس الجامعات الخاصة والتعليم العالى، مؤكدا أن هذه الدورات تدعم روح الانتماء لدى الطلاب ويتم تنظيمها لتعريف الطلاب بتاريخ بلدهم.

كان الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه تقرر تطبيق التربية العسكرية على طلاب الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة التابعة للوزارة، مضيفا أن هذا القرار يساوى بين طلاب الجامعات الخاصة والحكومية.