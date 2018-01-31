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التحالف العربى ينفى صحة ما تداول حول إطلاق ميليشيا الحوثى صاروخاً على الرياض

الأربعاء، 31 يناير 2018 07:28 م
التحالف العربى ينفى صحة ما تداول حول إطلاق ميليشيا الحوثى صاروخاً على الرياض العقيد الركن تركى المالكى


كتب - أحمد جمعة
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أكد المتحدث الرسمى لقوات تحالف دعم إعادة الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، أنه لا صحة لما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام من تمكن الميليشيا الحوثية من استهداف مطار الملك خالد الدولى بالرياض، وأن ما تم رصده عبارة عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيا التابعة لإيران بإطلاق صاروخ باليستى باتجاه صحراء غير مأهولة بالسكان.


وأشار المالكى، فى بيان صحفى، إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تقر وتعترف وعبر وسائل إعلامها بأنها تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فى انتهاك واضح للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية .

 

 

 

 


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