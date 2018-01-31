البورصة تربح 33.6 مليار جنيه خلال يناير بنسبة زيادة 4.1%الأربعاء، 31 يناير 2018 09:06 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 33.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهى ليغلق عند مستوى 858.516 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 4.1% عن الشهر الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 403.053 مليار جنيه إلى 405.950 مليار جنيه خلال شهر يناير المنتهى، بنسبة زيادة 0.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 222.243 مليار جنيه إلى 253.161 مليار جنيه بنسبة زيادة 13.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 625.296 مليار جنيه إلى 659.111 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.4%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 6101 مليون جنيه خلال شهر يناير المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 5813 ألف سند تقريباً.
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