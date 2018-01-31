البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير: 500 مليون دولار تمويلات فى مصر منذ 2012

البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير: 500 مليون دولار تمويلات فى مصر منذ 2012الأربعاء، 31 يناير 2018 07:36 م
أحمد عثمان نائب رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة
كتب إسلام سعيد
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قالت ريم السعدى، مدير برنامج البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، إن مصرفهم قدم 800 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر منذ 2012 حتى الآن رغم أنه كان مخطط تقديم 500 مليون فقط.
وأضافت، أن البنك يقدم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات، عبر مختصين واستشاريين على مستوى عالى من الكفاءة، وبعد عام من الخدمات التى تقدم تجرى دراسة حول وضع المستفيدين من القروض.
بدوره، أوضح أحمد عثمان، نائب رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، أن دور الكيانات المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لابد أن تركز على حل بعض المشكلات التى تواجه هذا القطاع، مشيراً إلى أن أفكار المشروعات المقدمة فى مصر عادية جدا وجزء كبير منها مأخوذ من الإنترنت.
وأضاف خلال ندوة المركز المصري للتنمة المستدامة، أن المستقبل الخاص بهذا القطاع يتطلب تطوير منهاج التعليم، فالتعليم الدولى محتلف تماما عما نشهده فى مصر من مناهج بحيث نركز تطوير المهارات التكنولوجية.
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