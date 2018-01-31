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الأربعاء، 31 يناير 2018 05:51 م
خالد صلاح
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البنك الأهلي الكويتي يحصد جائزتين من "مجلة إنترناشيونال فاينانس"

الأربعاء، 31 يناير 2018 03:58 م
البنك الأهلي الكويتي يحصد جائزتين من "مجلة إنترناشيونال فاينانس" البنك الأهلي الكويتي يحصد جائزتين


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استمراراً لإنجازات البنك الأهلي الكويتي،  حصد البنك مؤخرا جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز "مجلة إنترناشيونال فاينانس" الذى أقيم في فندق أبراج الإمارات في دبي. وتقديراً لمعايير الابتكار والأداء المطبقة لدى البنك، فاز البنك الأهلي الكويتي – مصر بجائزة "البنك الأسرع نمواً في مصر"، في حين فاز البنك الأهلي الكويتي – الكويت بجائزة "البنك الأكثر ابتكاراً".

 

وعن هذا الإنجاز، صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، قائلا: "إن من دواعي فخرنا أن نحصد هذه الجائزة المرموقة عن فئة البنك الأسرع نمواً في مصر اليوم، ونحن سعداء بأن يتم تقدير جهودنا الدؤوبة وتتويجها من قبل المجتمع المالي العالمي. كما أننا نتطلع إلى العام القادم ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة لعملائنا.  وانتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية والموظفين لما بذلوه من جهد ومثابرة."

 

وعقب خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، على هذه المناسبة قائلا: "إننا ومنذ بدء عملياتنا التشغيلية في مصر، نولي أهمية كبيرة لاستخدام التكنولوجيا وتبسيط العمليات بهدف تقديم الحلول التي تركز على خدمة العملاء بشكل أسرع والتي تميزنا عن غيرنا. وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، لعبت المبادرات التي أطلقناها دوراً فاعلاً في النمو المتميز للبنك وتحسين كفاءة الأداء، مما أتاح لنا نيل هذا التقدير المشرّف."

 

جدير بالذكر أن "جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس" تهتم بتكريم الأفراد والمؤسّسات في القطاع المالي الدولي التي تتمكن من إحداث فرق كبير وتحقيق القيمة المضافة والتميز.

البنك الأهلي الكويتي يحصد جائزتين
البنك الأهلي الكويتي يحصد جائزتين

 


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الاهلي الكويتى

البنك الاهلي الكويتى

اخبار الاقتصاد

إنترناشيونال فاينانس



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