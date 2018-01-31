"الأموال العامة" تضبط تاجر عملة وبحوزته 10 آلاف يورو بالقاهرة





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته عملات أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد ش" عامل بمحاجر رخام بمنطقة شق الثعبان ومقيم بالخليفة، بممارسة نشاطًا واسعًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تجميع العملات الأجنبية من بعض شركات تصدير الرخام وإعادة بيعها خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 10,700 يورو – 95,625 جنيها مصريا، وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.