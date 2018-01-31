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الأربعاء، 31 يناير 2018 04:38 م
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الأمن العام يضبط 192 قضية مخدرات وينفذ 63 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 31 يناير 2018 02:45 م
الأمن العام يضبط 192 قضية مخدرات وينفذ 63 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، فى ضبط "192 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و9 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و75 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم ومراقبين هاربين، و471 دراجة نارية مخالفة، و13 سيارة، و19 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 63666 حكما قضائيا متنوعا".

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية  .

 

 


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