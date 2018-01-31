الأزهر: لا صحة لما نشرته وسائل إعلام عراقية عن زيارة وفد من الجامعة للنجف

الأزهر: لا صحة لما نشرته وسائل إعلام عراقية عن زيارة وفد من الجامعة للنجفالأربعاء، 31 يناير 2018 09:28 م
مشيخة الأزهر
كتب لؤى على
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قال المركز الإعلامى بالأزهر، إنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام عراقية عن قيام وفد من جامعة الأزهر بزيارة إلى العراق ومدينة النجف.
وأكد المركز الإعلامى، أن الأشخاص الذين وردت أسماءهم فى تلك الأخبار لا يعملون بالأزهر ولا يمثلون الأزهر الشريف ولا أى من قطاعاته، ولا صحة لكونهم موفدين من الأزهر الشريف.
وشدد المركز، فى الوقت نفسه، على أن الأزهر الشريف يعتز بعلاقته المتميزة مع جميع أطياف الشعب العراقى.
كانت وسائل إعلام عراقية، زعمت أن وفدا من علماء جامعة الأزهر فى مصر مرقد أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى العراق.
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