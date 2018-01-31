استقرار معدل البطالة فى منطقة اليورو عند 8,7% فى ديسمبر





أ ف ب

بلغ معدل البطالة فى منطقة اليورو فى ديسمبر 8,7%، وهو المعدل نفسه الذى سُجّل فى نوفمبر، حسب ما أعلن المكتب الأوروبى للإحصاءات "يوروستات" الأربعاء.

ويتطابق هذا المعدل، الأدنى منذ يناير 2009، مع توقعات الخبراء الذين سألتهم "فاكتسيت" للخدمات المالية. ويواصل معدل البطالة فى منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه فى سبتمبر 2016 إلى ما دون عتبة 10% الرمزية.

وفى خضم أزمة الديون، بلغت البطالة نسبة قياسية من12,1% فى ابريل ومايو ويونيو 2013، لكن الوضع الاقتصادى أبدى تحسنا بطيئا منذ تلك الفترة لكن معدل البطالة لا يزال أعلى بكثير من معدل ما قبل الازمة المالية فى 2007 و2008 عندما كان 7,5%.

ورغم التراجع الثابت إلا أن الفروقات لا تزال كبيرة بين الدول الـ19 التى تعتمد العملة الموحدة. وبحسب "يوروستات" فسجلت نسبة التضخم السنوى فى منطقة اليورو تباطؤا طفيفا فى يناير وبلغت 1,3% مقابل 1,4% فى ديسمبر.