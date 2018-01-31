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"اتصال" تستضيف ياسر القاضى وزير الاتصالات الاثنين المقبل

الأربعاء، 31 يناير 2018 03:11 م
"اتصال" تستضيف ياسر القاضى وزير الاتصالات الاثنين المقبل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات


كتبت: هبة السيد
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تبدأ جمعية اتصال أول لقاءاتها للعام الحالى والذى يأتى فى إطار مبادراتها Meet The Government بالمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين المقبل.

وقال الدكتور حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة اتصال: "إن هذا النشاط يأتى فى إطار دور الجمعية الذى تلعبه تجاه صناعة الاتصالات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصرى، ويأتى ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة ".

وأضاف: "أن اتصال لديها خطة عمل زمنية يتم من خلالها استضافة المسئولين والوزراء لإلقاء الضوء على المشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى فى القطاعات المختلفة، للخروج بأفكار خارج الصندوق تكون قابلة للتنفيذ وتعود على الاقتصاد القومى بالإيجاب من ناحية، وتنشط السوق المحلى من ناحية أخرى وذلك من خلال تطويع  تكنولوجيا المعلومات فى تذليل الصعوبات التى تواجه المجتمع" .

 


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