video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إفراج مشروط عن رئيس منظمة العفو فى تركيا

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:37 م
إفراج مشروط عن رئيس منظمة العفو فى تركيا اشلرطة التركية- أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أمرت محكمة فى اسطنبول، اليوم الأربعاء، بالافراج المشروط عن تانر كيليتش رئيس منظمة العفو الدولية فى تركيا الموقوف منذ يونيو 2017، وفق مراسلة فرانس برس التى حضرت الجلسة.

وكيليتش متهم بالانتماء إلى حركة الداعية فتح الله جولن الذى تحمله انقرة مسؤولية تحركات الجيش صيف 2016، لكنه ينفى هذا الاتهام، واستقبل قرار المحكمة بعاصفة من التصفيق فيما احتفلت عائلة كيليتش والقريبون منه وفق مراسلة فرانس برس.

وأرجئت المحاكمة إلى 21 يونيو، ومثل كيليتش عبر الدائرة المغلقة من ازمير (غرب) ويحاكم مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين بينهم مديرة منظمة العفو فى تركيا أديل ايسير والمواطن الألمانى بيتر شتويدتنر والناشط السويدى على الغراوى.

وجميعهم متهمون بمساعدة ثلاث "منظمات إرهابية" هى حركة غولن وحزب العمال الكردستانى ومجموعة يسارية متطرفة، وصدر قرار بالافراج المشروط عن المتهمين العشرة فى اكتوبر.

وقالت الناشطة اوزليم دالكيران التى افرج عنها فى أكتوبر "نحن مسرورون جدا لم نعتقد انه سيكون هناك افراج مشروط"، وقالت غورى فان غوليك مديرة برنامج اوروبا فى منظمة العفو فى بيان "انه ارتياح كبير ان نعلم بان تانر سيعود قريبا الى زوجته وبناته".

وكيليتش متهم خصوصا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل المرمزة والذى تعتبره انقرة وسيلة رئيسية استخدمها الانقلابيون، لكنه ينفى دائما هذا الأمر فيما قدمت منظمة العفو إلى القضاء أدلة عدة تثبت أن لا اثر لهذا التطبيق فى هاتفه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تستعد لتدفق مدنيين إلى حدودها هربا من الهجوم فى شمال سوريا

الرئيس الفرنسى يحذر تركيا من عملية سوريا فى مقابلة صحفية

فرنسا تؤكد إدانة تركيا بسبب عملياتها العسكرية فى سوريا

باريس: تركيا ستكون "مدانة " حال احتلال أرضا سورية

"سوتشى فى مهب الريح".. معارضة تدعمها تركيا تدفع المؤتمر الأكبر للحوار الوطنى السورى للفشل.. وفد الحكومة السورية يواصل المراوغة والتعنت.. مصادر لـ"اليوم السابع": أطراف إقليمية تسعى لإفشال محاولات "وقف القتال"

تركيا تصعد غاراتها على عفرين السورية ومعارك عنيفة ضد المقاتلين الأكراد

رويترز: وفد تركيا يمثل جماعات المعارضة السورية فى مؤتمر سوتشى

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

تركيا

منظمه العفو الدوليه

محكمه تركيه



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة