إعفاء رئيس جهاز الأمن الأوزبكستانى من منصبه

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أعفى الرئيس الأوزبكستانى شوكت ميرضيايف اليوم الأربعاء رئيس جهاز الأمن"رستم إينوياتوف" من منصبه بعد أن ظل 23 عاماً فى هذا المنصب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن إينوياتوف كان من أقوى الشخصيات فى البلاد، لكنه أعفى من منصبه خلال اجتماع ترأسه الرئيس ميرضيايف اليوم.

وأضافت الشبكة أن الرئيس ميرضيايف، الذى يبلغ 60 عاماً،يقوم باصلاحات شاملة فى البلاد منذ توليه منصبه عام 2016 بعد وفاة الزعيم إسلام كاريموف.

وتتضمن تلك الصلاحيات تحرير العملة وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة والافراج عن بعض المعتقلين السياسيين.