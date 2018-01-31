إصابة ضابط وعريف شرطة فى تصادم سيارتين بقنا





قنا - هند المغربي

أصيب منذ قليل، ضابط وعريف شرطة، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة بطريق قنا نجع حمادى.

تلقى مرفق اسعاف قنا بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأجرة بطريق قنا نجع حمادى، ما أسفر عن إصابة نقيب عبد الرحيم سيد أحمد وعريف شرطة عبد الباسط سيد عبد العال باشتباه ارتجاج تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق ونقل مستشفى نجع حمادى لإحراء الإسعافات الأولية للمصابين.