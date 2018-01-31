إحالة مسئول صفحات جماعة إرهابية على "فيس بوك" للمحاكمة بالسويس

إحالة مسئول صفحات جماعة إرهابية على "فيس بوك" للمحاكمة بالسويسالأربعاء، 31 يناير 2018 03:34 م
اللواء محمد جاد مدير أمن السويس
السويس - سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس إحالة "أ. ع" عضو بجماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامه بالتحريض على العنف ونشر الإرهاب.
كان ضباط الأمن الوطنى بالسويس قاموا بالقبض على عضو بجماعة إرهابية مسئول عن إدارة عدد من صفحات التواصل الاجتماعى المحرضة على العنف والإرهاب داخل السويس.
وقال مصدر بالنيابة العامة، إن الأمن الوطنى بالسويس قدم تحريات أمنية تتهم عضوا بجماعة الإخوان بأنه المسئول عن صفحة مباشر من السويس وأسر الإخوان المحبوسين على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك التى تحرض على الإرهاب والعنف، وقال مصدر أمنى، أنه تم نقل المتهم إلى محبسه بسجن عتاقة بالسويس بعد صدور قرار النيابة بحبسه.
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