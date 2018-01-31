أمير الكويت يتسلم دعوة من الرئيس الفرنسى لحضور مؤتمر "الأرز" لدعم لبنان

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اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتى، خالد سليمان الجار الله، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الرئيس الفرنسى بيار دوكان، الذى يقوم حاليا بزيارة للكويت على رأس وفد دبلوماسى رفيع المستوى.

وسلم المبعوث الفرنسى - خلال اللقاء – رسالة خطية موجهة إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تتضمن دعوة الكويت لحضور مؤتمر "الأرز" لدعم لبنان، والمقرر عقده فى فرنسا مطلع إبريل المقبل.

وبحث الجانبان – خلال اللقاء الذى حضره مساعد وزير الخارجية الكويتية لشئون أوروبا السفير وليد الخبيزى، ومساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر، والقائم بالأعمال فى سفارة فرنسا لدى الكويت سيبستيان لوزليه – أوجه العلاقات الثنائية بين الكويت وباريس، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.