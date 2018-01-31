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الأربعاء، 31 يناير 2018 05:53 م
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"أليانز مصر" توقع عقد رعاية للجنة البارالمبية المصرية لمدة ثلاث سنوات

الأربعاء، 31 يناير 2018 01:09 م
"أليانز مصر" توقع عقد رعاية للجنة البارالمبية المصرية لمدة ثلاث سنوات أيمن حجازى - العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين مصر


كتب : مصطفى عبد التواب - عبلة أبو رحاب - تصوير : عمرو مصطفي
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قال أيمن حجازى العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين مصر، إن الشركة تؤمن بأهمية دورها فى العمل المجتمعى، وهو ما دفعها لتوقيع عقد تعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، كنوع من أنواع مساندة متحدى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع والحياة العامة وإظهار طاقتهم وتمكينهم من الحصول على فرص متساوية فى الحياة الشخصية والعامة.

 

وأضاف حجازى، خلال كلمته بمؤتمر الشركة واللجنة البارالمبية، المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن اختيار الشركة لسفراء لها من ذوى الاحتياجات الخاصة يحتل مكانة خاصة لشركة أليانز ويعتبر ضمن أولويتها محليا وعالميا، حيث عززت الشركة دعمها المادى والمعنوى للجنة البارالمبية المصرية لتحقيق نجاحات عالمية ومحلية ورفع علم مصر فى المحافل الدولية، من خلال شراكة تستمر لثلاث سنوات.

 

وأشار العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين مصر، إلى أن الشركة سوف تعمل جاهده لزيادة الوعى المجتمعى وتسليط الضوء على كفاح وبطولات الأبطال البارالميين، موجها الشكر للحكومة المصرية والرئيس السيسى بتخصيص عام 2018 عام لذوى الاحتياجات الخاصة.


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