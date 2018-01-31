"أليانز للتأمين": ندعم أبطال مصر من ذوى الإعاقة حتى بطولة طوكيو 2020

"أليانز للتأمين": ندعم أبطال مصر من ذوى الإعاقة حتى بطولة طوكيو 2020الأربعاء، 31 يناير 2018 01:44 م
عدد من أبطال مصر ذوى القدرات الخاصة - أرشيفية
كتب مصطفى عبد التواب - عبلة أبو رحاب - تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق
قال محمود مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، إن شركته تفخر بأبطال مصر من متحدى الإعاقة الذين يرفعون اسمها فى المحافل الدولية، مشيرا إلى أهمية الدعم المقدم من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لدعم الأبطال المصريين.
وأكد "مهران"، فى كلمته بمؤتمر الشركة فى أحد فنادق القاهرة، المنعقد الآن، حرص الشركة العالمية على تشجيع الأبطال من متحدى الإعاقة على تحقيق أحلامهم، والوصول لأعلى درجات النجاح فى كل الرياضات التنافسية على المستويين المحلى والعالمى، متابعا: "سنقدم كامل الدعم للجنة البارالمبية خلال الثلاث سنوات المقبلة حتى طوكيو 2020".
وأشار العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين فى كلمته خلال المؤتمر، إلى أن الشراكة مع اللجنة البارالمبية المصرية تأتى فى إطار التزام الشركة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة.
إضافة تعليق
مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة