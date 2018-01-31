"أليانز للتأمين": ندعم أبطال مصر من ذوى الإعاقة حتى بطولة طوكيو 2020





كتب مصطفى عبد التواب - عبلة أبو رحاب - تصوير عمرو مصطفى

قال محمود مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، إن شركته تفخر بأبطال مصر من متحدى الإعاقة الذين يرفعون اسمها فى المحافل الدولية، مشيرا إلى أهمية الدعم المقدم من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لدعم الأبطال المصريين.

وأكد "مهران"، فى كلمته بمؤتمر الشركة فى أحد فنادق القاهرة، المنعقد الآن، حرص الشركة العالمية على تشجيع الأبطال من متحدى الإعاقة على تحقيق أحلامهم، والوصول لأعلى درجات النجاح فى كل الرياضات التنافسية على المستويين المحلى والعالمى، متابعا: "سنقدم كامل الدعم للجنة البارالمبية خلال الثلاث سنوات المقبلة حتى طوكيو 2020".

وأشار العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين فى كلمته خلال المؤتمر، إلى أن الشراكة مع اللجنة البارالمبية المصرية تأتى فى إطار التزام الشركة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة.