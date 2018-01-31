ألمانيا تدعو إلى إنهاء عمليات الإعدام فى إيران





(رويترز)

نددت مفوضة حقوق الإنسان بالحكومة الألمانية اليوم الأربعاء بالأنباء التى أفادت بإعدام إيران لرجل ارتكب جريمة عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما ووصفت ذلك بأنه انتهاك غير مقبول تماما للقانون الدولي.

وانتقدت باربيل كوفلر ما تردد عن إعدام طهران للمواطن على كاظمى (22 عاما) يوم الاثنين وقالت إنه لم يتم حتى إخطار محامى الرجل بموعد الإعدام .

وكان كاظمى اتهم بقتل شاب آخر فى مشاجرة شارك فيها عدد من الأشخاص.

وحثت كوفلر طهران على عدم المضى قدما فى إعدام رجل آخر هو حميد أحمدى (27 عاما) والذى كان عمره 17 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. وقالت إن هناك "شكوكا كبيرة " فى تطبيق الإجراءات القانونية على نحو ملائم فى محاكمته.

وأدين أحمدى وحكم عليه بالإعدام فى 2009 وتم تأكيد الحكم فى محاكمة ثانية فى 2016.

وأحمدى متهم أيضا بقتل شاب آخر بسكين خلال مشاجرة جماعية. ومن المتوقع تنفيذ الحكم عليه فى أى وقت.

وقالت كوفلر فى بيان "يجب التوقف عن انتهاج سياسة الإعدام". وأضافت أن الإعدامات تنتهك بشكل مباشر مواثيق الأمم المتحدة بشأن حقوق الأطفال والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها إيران.