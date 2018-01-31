أسعار النفط اليوم الأربعاء 31-1-2018 برنت يسجل 68.80 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

واصلت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء 31-1-2018، الانخفاض وذلك لليوم الثالث، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت 68.80 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.19 دولار للبرميل.

ويأتى انخفاض أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضى فى الوقت الذى تراجعت فيه معنويات المستثمرين أكثر بفعل هبوط سلع أولية أخرى وأسهم وسندات.

وأظهر تقرير من معهد البترول الأمريكى فى أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضى.

ومن المرجح أن تظهر بيانات وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة فى المخزونات للمرة الأولى فى 11 أسبوعا. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة بمقدار 100 ألف برميل فى المتوسط فى مخزونات الخام.





النفط قد يواجه صعوبات فى تجاوز 70 دولارا للبرميل



فيما أظهر مسح لرويترز يوم الأربعاء أن من المستبعد ارتفاع أسعار النفط كثيرا فوق 70 دولارا للبرميل فى 2018 نظرا لأن السوق حبيسة بين قوتين متضادتين هما تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك وارتفاع الإنتاج فى الولايات المتحدة.

وتوقع المسح الذى شمل 34 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمى مزيج برنت فى المتوسط 62.37 دولار للبرميل فى 2018 ارتفاعا من 59.88 دولار فى توقعات المسح الشهرى السابق.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأمريكى الخفيف فى المتوسط 58.11 دولار للبرميل فى 2018 ارتفاعا من 55.78 دولار وفق توقعات المسح الذى أجرى فى ديسمبر. ويبلغ متوسط سعر الخام منذ بداية 2018 نحو 63.63 دولار للبرميل.