أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 31 - 1 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-1-2018.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بنك البركة مصر، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، القاهرة للدواجن، جهينة للصناعات الغذائية، البنك المصرى لتنمية الصادرات، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الحديثة للمواد العازلة، العربية للخزف.

البورصة تخسر 12.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.516 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 53.8 مليون جنيه، 32.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 47.5 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.84% عند مستوى 2690 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 14711 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 862 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 517 نقطة.

وارتفعت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 122 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 14.50 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.77%

- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 12.52 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.92%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 19.37 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.87%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 8.87 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.85%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 24.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.71%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.58 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.40%

- العربية للخزف - سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 3.13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.29%

- الحديثة للمواد العازلة بسعر إغلاق 0.75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 37.76 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%