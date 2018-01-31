أستاذ كيمياء: النباتات المحورة وراثيا تحتوى على مضادات تؤثر على صحة الإنسان

في إطار سلسلة الندوات والفعاليات التي يحتضنها جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب، نظمت جامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان" المعلومات المعرفية عن الأغذية المُهندسة وراثيًّّا".

شارك في الندوة د.محمد راضي، أستاذ كيمياء الخلية والأنسجة بكلية العلوم جامعة الأزهر، و د. سيد بكري، أستاذ علم الأجنة بكلية العلوم جامعة الأزهر، ودارت الندوة حول خطورة الأغذية المحورة وراثيًّا، وطرق الوقاية من مخاطرها.

وقال د. محمد راضي، إن الهندسة الوراثية للأغذية تعني تعديل وتغيير الجينات الوراثية للنبات أو الحيوان بهدف زيادة الانتاج، بحيث تسد الفجوة الغذائية لدى الشعوب النامية، مشيرًا إلى أن الدول المصدرة للغذاء تتخذ من شعوب الدول المستهلكة معامل تجارب للتحقق من نتائج تلك الأغذية.

وأضاف راضي أنه من الضروري أن تتجه مصر إلى إنتاج الأغذية الطبيعية وتقلل من استهلاك الغذاء المحور وراثيًّا، مطالبًا بضرورة وجود هيئة وطنية للرقابة الشديدة على دخول الأغذية المحورة وراثيا والحد من خطورتها.

بدوره قال د. سيد بكري، أستاذ علم الأجنة، إن الهدف الرئيسي من الهندسة الوراثية للنباتات كان مكافحة الأفات وزيادة الإنتاج ومقاومة الفيروسات التي تصيب النباتات، إلا أن هذا التعديل صاحبه بعض المخاطر الوراثية التي أصابت النباتات والحيوانات وبالتالي الإنسان.

وأضاف بكري أن أكثر المخاطر التي تنتج من النباتات المحورة وراثيًا هو احتواء ثمار تلك النباتات على العديد من السموم والمضادات المقاومة وهو ما يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.