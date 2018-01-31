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الأربعاء، 31 يناير 2018 05:53 م
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أرباح "سيمنس" الألمانية تتراجع فى الربع الأول من العام

الأربعاء، 31 يناير 2018 02:10 م
أرباح "سيمنس" الألمانية تتراجع فى الربع الأول من العام سيمنس - أرشيفية


رويترز
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تراجعت الأرباح الصناعية لمجموعة سيمنس الألمانية 14% فى الربع الأول من السنة المالية، حيث واجهت ضعفا مستمرا فى الطلب من قطاعى الكهرباء والغاز، فى الوقت الذى عززت فيه استثمارات تطوير برمجيات مصنعها الرئيسى.

ومع نشر النتائج المالية، اليوم الأربعاء، قال جو كايسر الرئيس التنفيذى للمجموعة "تراجع سوق توليد الكهرباء من الوقود الأحفورى ليس مؤقتا. إنه يكشف التطور الملحوظ والمتوقع... والذى يجب أن نتخذ إجراءات استراتيجية للتعامل معه".

وقالت المجموعة إنها تجرى محادثات مع ممثلى عمال بشأن خفض عدد العمال.

وسجلت الأرباح الصناعية للمجموعة 2.21 مليار يورو (2.75 مليار دولار) فى الربع الأول من السنة المالية حتى نهاية ديسمبر  الماضي. ويرجع ذلك لتأثر المجموعة بانخفاض أرباح قطاع الطاقة والغاز للنصف تقريبا.

ويقارن هذا مع متوسط توقعات محللين بتحقيق أرباح قدرها 2.19 مليار دولار فى استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز.

وانخفض هامش الربح من القطاع الصناعى إلى 11 % من 13.2 % فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وزادت المبيعات الفصلية لسيمنس ثلاثة بالمئة إلى 19.82 مليار يورو، وهو ما يتفق على نطاق واسع مع متوسط التوقعات بينما قفزت الطلبيات الجديدة 14% إلى 22.48 مليار يورو مقارنة مع 20.81 مليار يورو فى متوسط توقعات محللين.

وفى سياق منفصل، قالت سيمنس، إن الإصلاحات الضريبية الأمريكية التى أدت لخفض ضريبة الشركات ساهمت فى تحقيق 437 مليون يورو فى الربع الأول من السنة المالية.


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