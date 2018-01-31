أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 31-1-2018، وجاءت أبرزها تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.516 مليار جنيه.

البورصة تخسر 12.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.516 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 53.8 مليون جنيه، 32.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 47.5 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.84% عند مستوى 2690 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 14711 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 862 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 517 نقطة.

وارتفعت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 122 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

رئيس البورصة يلتقى الجمعية البريطانية

نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال مؤتمرا، بحضور محمد فريد رئيس البورصة، كمتحدث رئيسى عن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية لتطوير أداء سوق الأوراق المالية كمنصة للتمويل والادخار والاستثمار، خلال المرحلة المقبلة.

في البداية، قال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة المصرية تسعى لرفع كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية وزيادة أحجام التداول، عبر توعية وتعريف المجتمع المصرى بالفرص الاستثمارية والتمويلية التي يتمتع بها السوق.

وبحسب فريد "خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية".

وتابع فريد،" التعامل في البورصة ليست حكرا على الأغنياء أو أصحاب الثروات، فهى وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، وهو ما نعمل عليه عبر تصويب الصورة الذهنية الخاطئة لدى المصريين".

أوضح رئيس البورصة أن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعى المالى للمجتمع.

وذكر فريد، أن التحدى الأكبر أمام نمو سوق المال هو ضعف الوعى المالى لدى المجتمع، لما لذلك من أثر سلبى على محدودية عدد الشركات المقيدة وتواضع أحجام التداول وضعف عدد المتعاملين.

رئيس البورصة فى جولة خارجية



شارك محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة البورصة، فى عدة فعاليات دولية بهدف تطوير وبناء قدرات البورصات.

وتضمنت جولة رئيس البورصة الخارجية، التى شملت ألمانيا ولندن وأبوظبى، حيث ألقى كلمة فى الندوة التى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بشأن متطلبات الإفصاح، وكافة المسائل المتعلقة بالحوكمة والمسئولية المجتمعية للشركات، بحضور قيادات المؤسسة، ريليتزا جريمانوفا مدير إدارة الحوكمة، ومورجان لاندى مدير المسئولية المجتمعية والبيئية .