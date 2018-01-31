أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاربعاء 31-1-2018





مصطفى عبد التواب

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 31-1-2018، والتى تصدرتها أخبار الإنتاج المبكر من حقل ظهر وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.



البترول: حقل ظهر ينتج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية 2019



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد والذى يعد أكبر كشف غاز تحقق فى مصر ومنطقة البحر المتوسط ، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعى، والذى سيسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز، فضلاً عن تشجيع كبرى الشركات العالمية فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى.

حضر الافتتاح المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظوا بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وأعضاء مجلس النواب عن محافظات بورسعيد والسويس ودمياط ورئيس لجنة الطاقة ورئيس ائتلاف دعم مصر وقيادات قطاع البترول وكلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية ولفيف من قيادات شركات إينى وبى بى وروزنفت .

وفى البداية استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهم التحديات التى واجهت قطاع البترول خلال الفترة من 2011-2013 ، والتى كان لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى والتى تمثلت أهمها فى التوقف عن إصدار اتفاقيات بترولية جديدة ، وتراكم مستحقات الشركات الأجانب والتى بلغت 3ر6 مليار دولار مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف وانخفاض إنتاج حقول البترول والغاز والذى ترتب عليه زيادة الفجوة بين العرض والطلب المحليين على الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع مما انعكس سلباً على إنتاجها ، هذا بالإضافة إلى حدوث أزمات واختناقات فى سوق المنتجات البترولية .



رجال أعمال سعوديين ومصريين يبحثون الفرص الاستثمارية خلال منتدى أعمال مشترك



ينعقد منتدى الأعمال المصرى السعودى مساء غد الخميس، بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وبحضور رجال أعمال مصريين وسعوديين وأعضاء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الفرص الاستثمارية. وفى وقت سابق، كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن عقد مجلس الأعمال السعودى المصرى، يوم 1 فبراير، اجتماعا لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر على الجانب السعودى. وأضاف الوكيل، أن اللقاء سيشارك به حشد من رجال الأعمال من كلتا الدولتين، وعدد من الوزراء وأعضاء الغرف التجارية. وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة للمملكة العربية السعودية 4309 شركات، ويبلغ التدفق فى رأس المال المصدر 7 مليار ومائتين وثمانية عشر مليون دولار، وترتيب السعودية الـ2 بين الدول المستثمرة فى مصر.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط بيعية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.516 مليار جنيه. وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 53.8 مليون جنيه، 32.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 47.5 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالى.

الإحصاء: 14 مليار جنيه زيادة فى ودائع هيئة البريد خلال العام 2016/ 2017



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عن العام المالى 2016/ 2017، وجاء فيها أن قيمة المبالغ المودعة بصندوق البريد بلغت 114.9 مليار جنيه مقابل 100.6 مليار جنيه فى 2015/ 2016، بزيادة 14.3 مليار جنيه بنسبة 14.3%. وبحسب نشرة الجهاز الصادرة اليوم، بلغت قيمة أرصدة العملاء بصندوق التوفير 197.5 مليار جنيه فى 2016/ 2017، مقابل 188.3 مليار جنيه فى العام السابق، بزيادة نسبتها 4.9%، وبلــغت قيمة المعاشـــات المنصرفـة 63.8 مليار جنيه مقابل 55.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 14.6%، وبلغ عدد المعاشات الـمنصرفة 68.1 مليون معاش فى 2016/ 2017 مقابل 65.1 مليون معاش فى 2015/ 2016 بزيادة نسبتها 4.6%.

التجارة: إنشاء أول مجمع ألبان أطفال بالعاشر من رمضان باستثمار 600 مليون جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجموعة بولفا البولندية تعتزم انشاء أول مجمع لانتاج ألبان الأطفال فى مصر بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه فى المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن المجموعة البولندية تدرس أيضًا إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بالسوق المصرى وبصفة خاصة فى مجال الصناعات الدوائية.

وقال أن مشروع إنتاج لبن الاطفال سيتم تمويله من خلال بنك التنمية البولندى وستتضمن المرحلة الثانية للمشروع تصنيع منتجات الألبان مثل الأجبان والزبدة ليصل إجمالى استثمارات المرحلتين الأولى والثانية إلى حوالى 1.5 مليار جنيه

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع رافال بندارتشيك رئيس مجلس إدارة مجموعة بولفا البولندية حيث تناول اللقاء عدد من المشروعات الاستثمارية التى تعتزم الشركة تنفيذها فى مصر خلال المرحلة الحالية، حضر اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.





محمد فريد: البورصة ليست حكرا على أصحاب الثروات والأغنياء



نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال مؤتمرا، بحضور محمد فريد رئيس البورصة، كمتحدث رئيسى عن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية لتطوير أداء سوق الأوراق المالية كمنصة للتمويل والادخار والاستثمار، خلال المرحلة المقبلة. في البداية، قال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة المصرية تسعى لرفع كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية وزيادة أحجام التداول، عبر توعية وتعريف المجتمع المصرى بالفرص الاستثمارية والتمويلية التي يتمتع بها السوق. وبحسب فريد "خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية". وتابع فريد،" التعامل في البورصة ليست حكرا على الأغنياء أو أصحاب الثروات، فهى وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، وهو ما نعمل عليه عبر تصويب الصورة الذهنية الخاطئة لدى المصريين". أوضح رئيس البورصة أن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعى المالى للمجتمع.



الصناعة تستهدف 3.7 % نموا خلال العام المالى الجارى واستثمارات 60 مليار جنيه

