الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد مبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه لرد الشىء لأصله بنطاق مركز طنطا وعزبة أبو رابية – عزبة الحاجة هانم – عزبة البيه – عزبة الجويتلى – عزبة الخواجة – عزبة الرباعية – عزبة المزارعة بقرية حصة شبشير.

كما تم اعتماد هذا المبلغ لرد الشىء لأصله بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية دفرة وهى كفر أبو داود – نفيا – ميت حبيش القبلية وشوارع قرية سبرباى.