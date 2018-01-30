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4 ملايين و50 ألف جنيه لرد الشىء لأصله بنطاق مركز طنطا

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:43 م
4 ملايين و50 ألف جنيه لرد الشىء لأصله بنطاق مركز طنطا اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية - عادل ضرة
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أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد مبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه لرد الشىء لأصله بنطاق مركز طنطا وعزبة أبو رابية – عزبة الحاجة هانم – عزبة البيه – عزبة الجويتلى – عزبة الخواجة – عزبة الرباعية – عزبة المزارعة بقرية حصة شبشير.

 كما تم اعتماد هذا المبلغ لرد الشىء لأصله بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية دفرة وهى كفر أبو داود – نفيا – ميت حبيش القبلية  وشوارع قرية سبرباى.

 

 


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