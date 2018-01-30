4 ملايين و50 ألف جنيه لرد الشىء لأصله بنطاق مركز طنطاالثلاثاء، 30 يناير 2018 05:43 م
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة
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أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد مبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه لرد الشىء لأصله بنطاق مركز طنطا وعزبة أبو رابية – عزبة الحاجة هانم – عزبة البيه – عزبة الجويتلى – عزبة الخواجة – عزبة الرباعية – عزبة المزارعة بقرية حصة شبشير.
كما تم اعتماد هذا المبلغ لرد الشىء لأصله بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية دفرة وهى كفر أبو داود – نفيا – ميت حبيش القبلية وشوارع قرية سبرباى.
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