4 مشروعات هامة لحماية سواحلنا المصرية من التغيرات المناخية.. تعرف عليها





بورسعيد – محمد فرج

"اليوم السابع" تستعرض 4 مشروعات هامة لاستكمال منظومة حماية سواحلنا الشمالية على البحر المتوسط من ارتفاع منسوب سطح البحر. وذلك فى إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية.

المشروع الأول: استعادة شواطئ الإسكندرية على كامل الوجه البحرية بتنفيذ سلسلة من حواجز الأمواج الغاطسة التى ستكفل الحماية لمنطقة كورنيش الإسكندرية.

المشروع الثانى: حماية "الأوبيض" بمدينة مرسى مطروح وتنفيذ عدد من الرؤوس البحرية لحماية شواطئ "الأوبيض" التى تقع غربا وحماية شاطئ منطقة كورنيش مرسى مطروح.

المشروع الثالث: استكمال منظومة الحماية لمدينة رأس البر وحماية المنطقة شرق ميناء دمياط فى إطار الامتداد المستقبلى لمدينة رأس البر حيث تقوم بتنفيذه حاليا الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

المشروع الرابع: تنمية بحيرة المنزلة بمشاركة هيئة حماية الشواطئ مع بعض الهيئات لمعالجة مشاكل التلوث بالبحيرة والتى تعمل على تنمية الثروة السمكية فى ضوء أعمال التكريك وحماية مناطق البواغيز الثلاثة التى تربط بحيرة المنزلة بالبحر الأبيض المتوسط.