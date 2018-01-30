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الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:37 ص
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4 فبراير.. "القومى للجودة" ينظم دورة تدريبية حول تطبيق نظام الآمان

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:00 ص
4 فبراير.. "القومى للجودة" ينظم دورة تدريبية حول تطبيق نظام الآمان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب – إسلام سعيد
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أعلن المعهد القومى للجودة، عن بدء الحجز فى الدورة التدريبية بعنوان "تطبيق نظام اﻷمان" فى نظم المعلومات طبقاً للمواصفة القياسية ISO 27001 والتى تنعقد بمقر المعهد يوم 4 فبراير المقبل.

يشار إلى أن المعهد القومى للجودة إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والتى تعمل على تطوير أنشطة الجودة وصولًا لأعلى المستويات بما يوافق أنظمة الجودة والمعايير والمقاييس الدولية، بالإضافة إلى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى جميع القطاعات.

ويهدف المركز لتقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية والخدمية طبقًا للمعايير المحلية والدولية ووضع برامج عمل لدعم القدرات الإنتاجية والخدمية فى مختلف مجالات الجودة فى مصر.

كما أنه يصدر شهادات الصلاحية لمقدمى خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة واعتماد المقررات التدريبية فى مجالات الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المتعلقة بها طبقًا للمعايير الدولية والمحلية واقتراح وتطوير وسائل التحفيز والإشراف على جوائز الجودة وخطط الجودة القومية.


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