14 بعثة تجارية لـ"أكسبو لينك" بـ2018.. ومواد البناء والكمياويات أبرز القطاعات





كتب هانى الحوتى

أعلنت جمعية المصدريين المصريين "أكسبو لينك"، عن انتهاء خطتها للبعثات التجارية خلال عام 2018، والتى تسعى من خلالها لتلبية احتياجات المجالس التصديرية، والتى تتماشى مع خطة وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية بحلول 2020.

وأشارت "أكسبو لينك"، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إلى أن البعثات التجارية التى تعمل عليها الجمعية تتوسع فى أفريقيا، بالإضافة إلى حملات أخرى لأوروبا تشمل الترويج لمحاصيل زراعية محددة وتنظيم فعاليات ترويجية للشركات المصرية.

وأضافت "أكسبو لينك"، أنها انتهت من التجهيز لـ14 بعثة تجارية، تبدأ بشهر مارس من العام الجارى وتنتهى بنهاية 2018، إذ تم تحديد عدد من الدول الأفريقية التى سيتم إيفاد البعثات التجارية لها، وفق اتفاق مع المجالس التصديرية المختلفة.

وأكدت "أكسبو لينك"، أن البعثات التجارية لأفريقيا تشمل كل من ": كينيا – وساحل العاج – وأنجولا – وغانا – وأوغندا – والسنغال – وزامبيا - تنزانيا"، والتى تستهدف البعثات التجارية فيها عدة قطاعات منها " مواد البناء – والصناعات الكمياوية – والصناعات الهندسية – والمحاصيل الزراعية – وتجهيز الأغذية – والأسمدة – والمواد الخام – والمنظفات – والدهانات – والمواد البلاستيكية".

ونوهت "أكسبو لينك"، إلى أن البعثات التجارية تأتى بالتنسيق مع المجالس التصديرية المختلفة بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك لخدمة وتطوير الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن توحيد الرؤى يستهدف تحقيق طفرة فى الصاردات المصرية بنهاية العام الحالى.