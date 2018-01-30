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11 بلدا يحول أموالا للأونروا مبكرا بعد التقليص الأمريكى

الثلاثاء، 30 يناير 2018 11:03 م
11 بلدا يحول أموالا للأونروا مبكرا بعد التقليص الأمريكى الأونروا


رويترز
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 قال بيير كرينبول مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن 11 دولة وافقت على تقديم موعد مساهماتها السنوية للوكالة للمساعدة فى سد عجز كبير بعد قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة.

وقال كرينبول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب مرتبط على ما يبدو بتصويت فى الأمم المتحدة برفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت فى وقت سابق من يناير كانون الثانى إنها ستعلق تقديم 65 مليون دولار من جملة 125 مليونا تعتزم إرسالها للوكالة التى تدير مدارس ومستشفيات تخدم نحو 5.3 مليون فلسطينى فى أنحاء الشرق الأوسط ومنها غزة والضفة الغربية.

وقال كرينبول فى إفادة صحفية "من الواضح تماما أن قرار الولايات المتحدة ليس له صلة بأدائنا" مشيرا إلى "لقاءات جيدة للغاية" عقدها مع مسؤولين أمريكيين كبار فى واشنطن خلال نوفمبر.

وأضاف "هذا مرتبط بالنقاش الذى جرى بشأن القدس.. التصويت بشأن القدس فى الجمعية العامة (للأمم المتحدة). وأود ببساطة أن أنوه هنا مجددا إلى أن التمويل لأغراض إنسانية ينبغى ألا يرتبط باعتبارات سياسية".

وأوضح عقب اجتماع مع ممثلين للدول المانحة أن 11 بلدا وافق على تقديم موعد المنح التى يقدمها لبرامج الاونروا فى الشهور المقبلة مضيفا "يوجد إحساس بالتضافر".

وقال المسؤول الدولى إن سبع دول وهى سويسرا وفنلندا والدنمرك والسويد والنرويج وألمانيا وروسيا حولت أموالا مبكرا بالفعل عن موعدها بينما تعهدت أربع دول أخرى وهى بلجيكا والكويت وهولندا وأيرلندا بتحويل الأموال قريبا.

ووجه كرينبول مناشدة لجمع نحو 800 مليون دولار لتوفير مساعدات للاجئين فلسطينيين فى سوريا ولبنان والأردن والأراضى الفلسطينية هذا العام.

وقال إن الاونروا تلقت 360 مليون دولار من الولايات المتحدة فى العام الماضى لكن واشنطن قلصت المبلغ إلى 60 مليون دولار فقط لعام 2018 بانخفاض قدره 300 مليون دولار وصفه بأنه "تغير حاد وكبير جدا".

وتعتمد الاونروا بشكل شبه كامل على الإسهامات الطوعية من الدول والولايات المتحدة أكبر مساهم لديها.

وتحدت أكثر من 120 دولة ترامب فى 22 ديسمبر كانون الأول وصوتت لصالح قرار للجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة لإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. 


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