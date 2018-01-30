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يديعوت أحرونوت: مستشار الأمن القومى الروسى يزور إسرائيل على رأس وفد رفيع

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:09 م
يديعوت أحرونوت: مستشار الأمن القومى الروسى يزور إسرائيل على رأس وفد رفيع نيكولاى باتروشيف مستشار الأمن القومى للرئيس الروسى


أ ش أ
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كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن وفدا كبيرا يضم مسؤولين روس بارزين على رأسهم نيكولاى باتروشيف، مستشار الأمن القومى للرئيس الروسى، سيزور إسرائيل، غدا الأربعاء.

ولفتت الصحيفة - فى سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكترونى - إلى أن الوفد الروسى سيصل إلى إسرائيل لبحث قضية التمدد الإيرانى فى سوريا ولبنان، ولبحث تعديلات محتملة على الاتفاق النووى الإيرانى.

ومن المتوقع أن يشارك من الجانب الإسرائيلى فى المحادثات مع الوفد الروسى كل من سفير إسرائيل فى موسكو غارى كورن، ومسئولون آخرون فى وزارة الخارجية، وممثلون عن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلى والموساد.

ومن جانبه، أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن مستشار الأمن القومى الإسرائيلى مائير بن شبات، سيجرى محادثات مع الوفد الروسى فى قضايا إقليمية، وفى مواضيع ذات صلة بالمصالح المشتركة بين البلدين، وتأتى هذه الزيارة فى أعقاب لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى موسكو أمس الاثنين.


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