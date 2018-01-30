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يدعوت أحرونوت : إتهام جندى إسرائيلى باغتصاب مجندة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 01:01 ص
يدعوت أحرونوت : إتهام جندى إسرائيلى باغتصاب مجندة قوات الاحتلال


أ ش أ
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وجهت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس الإثنين تهمة الإغتصاب لرقيب بالجيش الإسرائيلى يدعى ليور يوسف لتعديه وإغتصابه مجندة تخدم معه فى الوحدة.

وذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن الجيش الإسرائيلى أفاد بأن معظم جرائم الرقيب إرتكبت خارج الإطار العسكرى.


  وأضاف الصحيفة أن ليور يوسف اعتقل قبل أسبوعين بناء على طلب النيابة العسكرية ، ومددت المحكمة العسسكرية فترة سجنه الإحتياطى الى ثلاثة أيام آخرى.

 


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