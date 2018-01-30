وفاة مسجون بمركز شرطة السنبلاوين فى الدقهلية بعد إصابته بأزمة قلبية





الدقهلية - شريف الديب

توفى مسجون داخل مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أصيب بأزمة قلبية.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بإصابة مسجون بأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين أن المسجون، تم إلقاء القبض عليه من قبل مباحث تنفيذ الأحكام لصدور حكم عليه بالسجن فى قضية تبديد، ويدعى "م ا" 55 سنة، مقيم بقرية ميت غريطة التابعة لدائرة المركز، وأثناء احتجازه أصيب بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين، ولكنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على الطب الشرعى، وبتشريح الجثمان أكدت إصابة المسجون بأزمة قلبية.