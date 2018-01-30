وزير يمنى: هدوء يسود عدن والحكومة تعمل من قصر معاشيق

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قال وزير الدولة فى الحكومة اليمنية صلاح الصيادى اليوم الثلاثاء إن هدوءا يسود عدن وسط عودة تدريجية للحياة والنشاط المعتاد ما عدا ما يحدث بمنطقة دار سعد من اشتباكات ، لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهودا لإيقافها.

وأكد الصيادى استمرار الحكومة بعقد اجتماعاتها ونشاطاتها من مقرها فى قصر المعاشيق بالعاصمة عدن ، وأشار إلى أن كل ما ينشر عن مغادرة الحكومة اليمنية للقصر الرئاسى إشاعات وأخبار مفبركة غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.



وأوضح أنه قام بجولة قصيرة فى المناطق القريبة من معاشيق وحقات وصيرة وشرق وجنوب كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن ، وأكد أن نقاط ومواقع الحماية الرئاسية ملتزمة بوقف إطلاق النار الذى دعا إليه التحالف العربي.



وكانت عدن قد شهدت مواجهات دامية خلال اليومين الماضيين بين قوات الحكومة الشرعية وعناصر مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالى الجنوبى ، ودعا التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن جميع الأطراف المشاركة فى الاشتباكات فى مدينة عدن إلى وقف النار فورا ، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات لإعادة الاستقرار فى المدينة.