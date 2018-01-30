وزير الصناعة: لا يوجد فى قاموس التجارة ما يسمى بـ"السلع الاستفزازية"الثلاثاء، 30 يناير 2018 11:25 م
كتب محمد شرقاوى
قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن الوزارة وضعت 9 اشتراطات للمساعدة على حل مشكلات المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل العمل على حل مشكلات 135 مصنعًا منهم 35 مصنعًا تم تشغيلهم بالفعل.
وأضاف "قابيل"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستطرح إعلانًا خلال الفترة القادمة عبر مركز تحديث الصناعة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، مؤكدًا أنه تم خلال الفترة الماضية طرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضى التى يوجد بها مرافق للاستثمار الصناعى.
وكشف وزير التجارة والصناعة، عن وجود خطة لإعادة تأهيل وتحديث 6 مناطق صناعية فى قنا.
وانتقد "قابيل"، مطالب وقف استيراد ما يسمى بـ"السلع الاستفزازية"، مؤكدًا أنه لا يوجد في قاموس التجارة ما يسمى بـ"السلع الاستفزازية"، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكنها وقف الاستيراد من الخارج، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وأنه إذا ما قامت الدولة باتخاذ قرار ما بوقف الاستيراد سينعكس عليها بالسلب.
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بواسطة:
حزين
بلاش إستفزازية نقول كماليات وليست أساسيات لإنفاق النقد الأجنبي عليها
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