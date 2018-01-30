video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصناعة العراقى يدعو لتزويد مصر بالفرص استثمارية بما يخدم مصلحة البلدين

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:16 م
وزير الصناعة العراقى يدعو لتزويد مصر بالفرص استثمارية بما يخدم مصلحة البلدين المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ووزير الصناعة العراقى


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

اجتمع وزير الصناعة والمعادن العراقى المهندس محمد شياع السودانى اليوم الثلاثاء، فى دار الضيافة بمجلس الوزراء بالوفد الرسمى المصرى الذى يزور بغداد حاليا برئاسة مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب يرافقه وزراء الصحة والقوى العاملة والاتصالات ومستشار رئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية ونائب وزير الإسكان وعدد من كبار رجال الأعمال ووكلاء الوزارات.

الوفد المصرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب يلتقى وزير الصناعة والمعادن العراقى

الوفد المصرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب يلتقى وزير الصناعة والمعادن العراقى

وبحسب بيان صحفى لوزارة الصناعة والمعادن العراقية - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه جرى خلال الاجتماع الذى حضره مستشار وزارة الصناعة العراقى لشؤون التنمية المهندس عباس نصرالله محان ومدير عام دائرة الاستثمارات فى الوزارة ومدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية ورئيس اتحاد الصناعات العراقى ورئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير عام مصرف الرافدين، وعدد من المسؤولين فى وزارة المالية العراقية التباحث حول سبل دعم وتمتين العلاقات الاقتصادية المشتركة بين بغداد والقاهرة وتوجه ورؤية دولة مصر واستعدادها لمساندة العراق في مرحلة مابعد التحرير للتنمية والأعمار كما تضمن الاجتماع بحث رغبة واستعداد مصر للعمل في السوق العراقية وتنفيذ مشاريع صناعية مشتركة بين الشركات المصرية ونظيراتها العراقية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

 

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستحقات العمالة المصرية إذ أن هناك تنسيقا مع وزير القوى العاملة المصرى ووزير العمل العراقى ووزارة المالية من أجل حل جميع المشاكل العالقة خلال زيارة الوفد المصرى فضلا عن مناقشة مجالات وفرص التعاون المعدنى والاستفادة من الموارد الطبيعية والمعدنية فى العراق لغرض استخدامها كمواد أولية فى الصناعات المصرية.

                                                               

وثمن الوزير العراقى خلال الاجتماع دور جمهورية مصر ووقوفها إلى جانب العراق فى حربه ضد الارهاب، مؤكدا أن لدى وزارة الصناعة العراقية الكثير من الفرص والمشاريع الواعدة لرجال الأعمال المصريين ممن يمتلكون الخبرة ولديهم تجارب ناجحة في مجالات صناعية متعددة، مشيرا فى حديثه إلى التحديات التى تواجه العراق نتيجة السياسات السابقة وتداعيات الوضع الأمنى الصعب والحرب ضد الإرهاب والأزمة المالية التى عصفت بالبلاد، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الانفتاح غير المدروس للأسواق العراقية أمام السلع والبضائع الأجنبية أسهم فى خلق وضع صناعى غير موفق ما دعا وزارة الصناعة للتوجه نحو الحكومة لإصدار قرارات وقوانين داعمة وتصب فى خدمة الصناعة المحلية والإنتاج الوطني منها قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك وفق خطوات اصلاحية متتالية بالتزامن مع دعم القطاع الخاص.

 

ودعا وزير الصناعة العراقى الشركات المصرية إلى الدخول باتفاقات شراكة وعقود استثمار مع نظيراتها العراقية ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة خاصا بالذكر صناعة الأدوية لتلبية كامل الاحتياج المحلى وفق شراكة ناجحة مع شركة أدوية سامراء، إضافة إلى مجالات آخرى متعددة منها الكهرباء والمدن الصناعية التى بالإمكان الدخول فيها باستثمارات حقيقية وفق قانون الاستثمار الذى يعتبر من افضل القوانين لما يوفره من تسهيلات للمستثمرين والذى يسمح لشركات القطاع العام بالدخول بشراكات مباشرة مع الشركات الرصينة العربية والعالمية لاسيما بعد التوجه الحكومي نحو شراكات مع الدول العربية الشقيقة وسياسة الاصلاح لهذا القطاع المهم، مشيرا الى امكانية الاستفادة من الخبرات المصرية والتجارب الناجحة في الخصخصة في مصر، وأوعز بتزويد الجانب المصرى بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات الوزارة كافة.

 

من جانبه، بارك المهندس إبراهيم محلب الانتصارات المتحققة وتحرير جميع الأراضى وطرد عصابات داعش الاجرامية، مؤكدا على أهمية فتح آفاق تعاون جديدة فى المجالات الصناعية وتسويق المنتجات المصرية التى تتمتع بالجودة والرصانة إلى الأسواق العراقية، موضحا بأن زيارة الوفد المصرى تأتى بهدف تقوية العلاقات وزيادة التعاون الصناعى مع القطاعين الحكومى والخاص مع حضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين.

 

ووجه الوفد المصرى دعوة لوزير الصناعة والمعادن العراقى لزيارة مصر والإطلاع على واقع الشركات والمصانع المصرية ومستوى التطور التى وصلت إليه والوقوف بشكل مباشر على امكانيات الصناعة المصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير عراقى لمحلب: ندعو رجال الأعمال المصريين للمشاركة فى إعادة الإعمار

"محلب" يلتقى رئيس الوزراء العراقى اليوم ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي

محلب يعرض تجربة بناء الدولة خلال 4 سنوات على العراق (صور)

الرئيس العراقى لمحلب: الأولوية للشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار

العراق يلفظ إرهاب داعش ويطرح خطة التنمية.. محلب يلتقى مسئولين عراقيين لبحث المشاركة فى الإعمار.. مقترح بإنشاء مدينة صناعية بين القاهرة وبغداد لتعزيز التعاون.. مسئول عراقى: مساعد الرئيس يسلم رسالة السيسي للعبادى

إبراهيم محلب يلتقى رئيس برلمان العراق و6 وزراء لمناقشة ملف إعادة الإعمار

مصر

اخبار مصر

اخر اخبار مصر

اخبار العراق

زياره محلب للعراق

وزير الصناعه العراقى



لا تفوتك
رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة