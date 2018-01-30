وزير الصناعة العراقى يدعو لتزويد مصر بالفرص استثمارية بما يخدم مصلحة البلدين





كتب أحمد جمعة

اجتمع وزير الصناعة والمعادن العراقى المهندس محمد شياع السودانى اليوم الثلاثاء، فى دار الضيافة بمجلس الوزراء بالوفد الرسمى المصرى الذى يزور بغداد حاليا برئاسة مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب يرافقه وزراء الصحة والقوى العاملة والاتصالات ومستشار رئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية ونائب وزير الإسكان وعدد من كبار رجال الأعمال ووكلاء الوزارات.



الوفد المصرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب يلتقى وزير الصناعة والمعادن العراقى

وبحسب بيان صحفى لوزارة الصناعة والمعادن العراقية - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه جرى خلال الاجتماع الذى حضره مستشار وزارة الصناعة العراقى لشؤون التنمية المهندس عباس نصرالله محان ومدير عام دائرة الاستثمارات فى الوزارة ومدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية ورئيس اتحاد الصناعات العراقى ورئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير عام مصرف الرافدين، وعدد من المسؤولين فى وزارة المالية العراقية التباحث حول سبل دعم وتمتين العلاقات الاقتصادية المشتركة بين بغداد والقاهرة وتوجه ورؤية دولة مصر واستعدادها لمساندة العراق في مرحلة مابعد التحرير للتنمية والأعمار كما تضمن الاجتماع بحث رغبة واستعداد مصر للعمل في السوق العراقية وتنفيذ مشاريع صناعية مشتركة بين الشركات المصرية ونظيراتها العراقية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستحقات العمالة المصرية إذ أن هناك تنسيقا مع وزير القوى العاملة المصرى ووزير العمل العراقى ووزارة المالية من أجل حل جميع المشاكل العالقة خلال زيارة الوفد المصرى فضلا عن مناقشة مجالات وفرص التعاون المعدنى والاستفادة من الموارد الطبيعية والمعدنية فى العراق لغرض استخدامها كمواد أولية فى الصناعات المصرية.

وثمن الوزير العراقى خلال الاجتماع دور جمهورية مصر ووقوفها إلى جانب العراق فى حربه ضد الارهاب، مؤكدا أن لدى وزارة الصناعة العراقية الكثير من الفرص والمشاريع الواعدة لرجال الأعمال المصريين ممن يمتلكون الخبرة ولديهم تجارب ناجحة في مجالات صناعية متعددة، مشيرا فى حديثه إلى التحديات التى تواجه العراق نتيجة السياسات السابقة وتداعيات الوضع الأمنى الصعب والحرب ضد الإرهاب والأزمة المالية التى عصفت بالبلاد، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الانفتاح غير المدروس للأسواق العراقية أمام السلع والبضائع الأجنبية أسهم فى خلق وضع صناعى غير موفق ما دعا وزارة الصناعة للتوجه نحو الحكومة لإصدار قرارات وقوانين داعمة وتصب فى خدمة الصناعة المحلية والإنتاج الوطني منها قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك وفق خطوات اصلاحية متتالية بالتزامن مع دعم القطاع الخاص.

ودعا وزير الصناعة العراقى الشركات المصرية إلى الدخول باتفاقات شراكة وعقود استثمار مع نظيراتها العراقية ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة خاصا بالذكر صناعة الأدوية لتلبية كامل الاحتياج المحلى وفق شراكة ناجحة مع شركة أدوية سامراء، إضافة إلى مجالات آخرى متعددة منها الكهرباء والمدن الصناعية التى بالإمكان الدخول فيها باستثمارات حقيقية وفق قانون الاستثمار الذى يعتبر من افضل القوانين لما يوفره من تسهيلات للمستثمرين والذى يسمح لشركات القطاع العام بالدخول بشراكات مباشرة مع الشركات الرصينة العربية والعالمية لاسيما بعد التوجه الحكومي نحو شراكات مع الدول العربية الشقيقة وسياسة الاصلاح لهذا القطاع المهم، مشيرا الى امكانية الاستفادة من الخبرات المصرية والتجارب الناجحة في الخصخصة في مصر، وأوعز بتزويد الجانب المصرى بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات الوزارة كافة.

من جانبه، بارك المهندس إبراهيم محلب الانتصارات المتحققة وتحرير جميع الأراضى وطرد عصابات داعش الاجرامية، مؤكدا على أهمية فتح آفاق تعاون جديدة فى المجالات الصناعية وتسويق المنتجات المصرية التى تتمتع بالجودة والرصانة إلى الأسواق العراقية، موضحا بأن زيارة الوفد المصرى تأتى بهدف تقوية العلاقات وزيادة التعاون الصناعى مع القطاعين الحكومى والخاص مع حضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين.

ووجه الوفد المصرى دعوة لوزير الصناعة والمعادن العراقى لزيارة مصر والإطلاع على واقع الشركات والمصانع المصرية ومستوى التطور التى وصلت إليه والوقوف بشكل مباشر على امكانيات الصناعة المصرية.