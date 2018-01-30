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الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:49 م
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وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره اليمنى مستجدات المنطقة والأزمة اليمنية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:26 م
وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره اليمنى مستجدات المنطقة والأزمة اليمنية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتى


أ ش أ
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بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليمنى، عبد الحكيم المخلافى، الذى يزور الكويت حاليا، آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة إلى أيجاد حل سياسى للأزمة فى اليمن، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمنى الشقيق إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، كونا، أن وزير الخارجية الكويتى، قد جدد أثناء لقاءه بنظيره اليمنى، موقف دولة الكويت الثابت ووقوفها حكومة وشعبا إلى جانب اليمن، فيما أكد الشيخ صباح خالد، أن دولة الكويت، عبر عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى للعامين 2018 و2019، ستواصل مساعيها فى دعم اليمن والمساهمة فى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى الشقيق والتوصل إلى حل سلمى يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.

من جانبه، عول عبد الحكيم المخلافى، كثيرا على دور دولة الكويت خلال فترة عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن، كما أعرب المخلافى، مجددا عن بالغ التقدير لدور دولة الكويت وإسهاماتها لأشقائها فى اليمن خاصة على الصعيد الإنسانى وموقفها الثابت والداعى إلى وقف نزيف الدم ودوامة العنف فى اليمن وفقا للمرجعيات الدولية الثلاث.


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