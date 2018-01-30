وزير التموين يؤجل جولته على مصانع إنتاج السكر بالأقصر





كتب مدحت وهبة

أرجأ الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته التفقدية التى كان من المقرر أن يقوم بها اليوم الثلاثاء، بمرافقة الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على مصانع إنتاج السكر المحلى من القصب بمحافظتى الأقصر وقنا للاطمئنان على عمليات توريد القصب من المزارعين وانتظام معدلات إنتاج السكر، ولم يتحدد موعد جديد للزيارة.

وقال الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصانع السكر التابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية تستلم القصب من المزارعين حاليًا، والعمل على إنتاجه سكر محلى لطرحه للمواطنين بنفس الأسعار وهو 9.5 جنيه للكيلو، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم زيادة أسعار السكر فى الأسواق وأن تتحمل الشركة فارق تكلفة الإنتاج لتخفيف العبء على المواطنين.