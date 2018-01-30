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وزير التجارة يوجه بإجراء دراسة ميدانية على صناعة العسل الأسود بالصعيد

الثلاثاء، 30 يناير 2018 09:12 م
وزير التجارة يوجه بإجراء دراسة ميدانية على صناعة العسل الأسود بالصعيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب إسلام سعيد
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كلّف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مركز تحديث الصناعة بسرعة دراسة أوضاع صناعة العسل الأسود بصعيد مصر لوضع خطة متكاملة لتطوير وإعادة هيكلة هذه الصناعة. 
 
جاء هذا التكليف كرد فعل مباشر لطلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى قنديل نائب محافظة قنا خلال رد الوزير اليوم على عدد من طلبات الإحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب.
 
وعلى صعيد متصل وجه الوزير- وفق بيان له- المركز بدراسة اوضاع مصانع الطوب الطفلى بالصعيد لوضع تصور شامل لهذا القطاع الحيوي.
 
وقد قام وزير الصناعة على مدار خمسة ساعات بالاستماع الى تساؤلات النواب وطلبات الإحاطة وخاصة موضوع المصانع المتعثرة والمتوقفة وموضوعات أخرى تخص التراخيص الصناعية وإتاحة الأراضى بشتى محافظات الجمهورية.
 
حضر اللقاء بصحبة الوزير المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ورئيس وحدة السياسات بالوزارة.
 
 
 

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تحديث الصناعة

اخبار الاقتصاد

طارق قابيل

صناعة العسل بالصعيد



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