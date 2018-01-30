وزير البيئة يلتقى محافظ جنوب سيناء لمناقشة خطط تطوير المحميات الطبيعية





كتب أسماء نصار

التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لعرض خطط ومعوقات تطوير محميات جنوب سيناء، وذلك بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد سلامة رئيس قطاع المحميات وممثلى مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية وعدد من قيادات وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء.

وقال بيان لوزارة البيئة أنه خلال الاجتماع استعرض دور الوزارة فى تطوير محمية سانت كاترين من خلال اعادة تأهيل المسارات السياحية بمنطقة جبل موسى، والعمل على رفع كفاءة الحمامات البيئية والممرات وآبار المياه، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية بالمحمية، كما تناول الاجتماع اعمال تطوير مدخل مدينة سانت كاترين وإنشاء مسار يربط الدير بمركز الزوار بمنطقة إنتظار السيارات والعمل على نقل المحلات المنتشرة على مدخل الدير إلى منطقة الانتظار، علاوة على إنشاء دورات مياه ومنطقة حراسة.

كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة الضوابط والاشتراطات البيئية لتطوير مواقع انتشار السكان المحليين من بدو جنوب سيناء، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع لاحق لمناقشة خطط تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم التى تعد من أفضل أماكن الغطس بخليج العقبة، بالإضافة إلى مناقشة تطوير محميتى رأس محمد ونبق.