وزير البيئة للنواب: إنشاء مصنع ملح ببحيرة قارون لتخفيف نسبة الملوحة بالمياه





كتب ـ هشام عبد الجليل

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن بحيرة قارون تحظى باهتمام بالغ وهناك خطة من أجل إعادة البحيرة لسالف عهدها، وفيما يخص الصرف الصحى سيتم الحصول على قرض من الاتحاد الأوروبى من أجل معالجة مياه الصرف الصحى الذى يتم إلقاؤه فى البحيرة من عدد من القرى المجاورة.

وفيما يخص ارتفاع نسبة الملوحة فى البحيرة أوضح "فهمى"، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة سيتم إنشاء مصنع ملح لتخفيف نسبة الملوحة بها، وذلك بالتنسيق مع الخدمة الوطنية، وفيما يخص تراجع إنتاج البحيرة سيتم إلقاء ذريعة خلال الفترة المقبلة من أنواع مختلفة من الأسماك، وهذا بهدف عودة الإنتاج مرة أخرى، كما سيتم عمل مضخات هوائية لزيادة نسبة الأكسجين فى البحيرة، وسنشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمى، أنه سيتم عمل "محطة معالجة" لمعالجة مياه الصرف الصناعى الذى يتم إلقاؤه فى البحيرة، كما أن هناك لجنة لتوفيق أوضاع المصانع التى تلقى صرفها فى البحيرة مباشرة وستكون هذه الخدمة مدفوعة الثمن لهذه المصانع.