وزيرة الهجرة تهنئ اللاعبة المصرية مروة عيد لتجديد تعاقدها مع ‏ناديها الفرنسى





كتب محمود راغب

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين ‏بالخارج، اللاعبة المصرية المحترفة مروة عيد، إحدى المشاركات ‏بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وذلك لتجديد تعاقدها مع نادى أو ‏جى نيس الفرنسى كقائدة الفريق لمدة موسمين آخرين، معربة عن بالغ ‏سعادتها وفخرها لاستمرارها قائدا للفريق كنموذج مشرف للشابة ‏المصرية.‏

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى اتخاذ إدارة النادى قرار بإعطاء مروة ‏عيد شارة القيادة الموسم الماضي ‏لما قدمته مع الفريق خلال تواجدها، ‏حيث يعد ذلك نجاحا للمرأة المصرية على المستوى الرياضي، مؤكدة على فخرها ‏بها وفخر المرأة المصرية بمثل هذه النماذج الناجحة التي ترفع اسم ‏مصر عاليا فى مختلف المجالات.‏

‏كانت مروة، قد انضمت إلى الفريق منذ ثلاث سنوات قادمة من أونيس ‏لاروشيل في الدرجة الثانية وأصبحت عنصرا هاما فى الفريق.‏