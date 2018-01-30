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وزيرة الهجرة تهنئ اللاعبة المصرية مروة عيد لتجديد تعاقدها مع ‏ناديها الفرنسى

الثلاثاء، 30 يناير 2018 09:10 م
وزيرة الهجرة تهنئ اللاعبة المصرية مروة عيد لتجديد تعاقدها مع ‏ناديها الفرنسى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج


كتب محمود راغب
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هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين ‏بالخارج، اللاعبة المصرية المحترفة مروة عيد، إحدى المشاركات ‏بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وذلك لتجديد تعاقدها مع نادى أو ‏جى نيس الفرنسى كقائدة الفريق لمدة موسمين آخرين، معربة عن بالغ ‏سعادتها وفخرها لاستمرارها قائدا للفريق كنموذج مشرف للشابة ‏المصرية.‏
 
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى اتخاذ إدارة النادى قرار بإعطاء مروة ‏عيد شارة القيادة الموسم الماضي ‏لما قدمته مع الفريق خلال تواجدها، ‏حيث يعد ذلك نجاحا للمرأة المصرية على المستوى الرياضي، مؤكدة على فخرها ‏بها وفخر المرأة المصرية بمثل هذه النماذج الناجحة التي ترفع اسم ‏مصر عاليا فى مختلف المجالات.‏
 
‏كانت مروة، قد انضمت إلى الفريق منذ ثلاث سنوات قادمة من أونيس ‏لاروشيل في الدرجة الثانية وأصبحت عنصرا هاما فى الفريق.‏
 
 
 
 

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