وزيرة الهجرة تهنئ اللاعبة المصرية مروة عيد لتجديد تعاقدها مع ‏ناديها الفرنسى

وزيرة الهجرة تهنئ اللاعبة المصرية مروة عيد لتجديد تعاقدها مع ناديها الفرنسىالثلاثاء، 30 يناير 2018 09:10 م
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللاعبة المصرية المحترفة مروة عيد، إحدى المشاركات بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وذلك لتجديد تعاقدها مع نادى أو جى نيس الفرنسى كقائدة الفريق لمدة موسمين آخرين، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها لاستمرارها قائدا للفريق كنموذج مشرف للشابة المصرية.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى اتخاذ إدارة النادى قرار بإعطاء مروة عيد شارة القيادة الموسم الماضي لما قدمته مع الفريق خلال تواجدها، حيث يعد ذلك نجاحا للمرأة المصرية على المستوى الرياضي، مؤكدة على فخرها بها وفخر المرأة المصرية بمثل هذه النماذج الناجحة التي ترفع اسم مصر عاليا فى مختلف المجالات.
كانت مروة، قد انضمت إلى الفريق منذ ثلاث سنوات قادمة من أونيس لاروشيل في الدرجة الثانية وأصبحت عنصرا هاما فى الفريق.
إضافة تعليق
مفاجأة.. "التعليم" تسمح للمتزوجات عرفيًا باستكمال دراستهن.. مصادر: القرار يستهدف الحفاظ على حق الطالبة فى الاختبار وليس تشجيعًا للزواج العرفى.. ونواب يتهمون الوزارة بمخالفة خطط الدولة لمناهضة الزواج المبكر
أموال الدوحة المشبوهة على رادار هيئات أوروبا الرقابية.. برلين تحقق فى قانونية مساهمة قطر فى "دويتشه بنك".. قلق فرنسى من تسلل "الحمدين" لمبانى باريس التاريخية.. وملايين نظام تميم تحاصر لندن تحت ستار الاستثمارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة