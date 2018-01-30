ورشة عمل لمجلة نور بمعرض الكتاب برعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل ل مجلة "نور" للأطفال، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال49.



تناولت الورشة انطلاقة مجلة " نور " للأطفال، و ما تستهدفه من تنمية الجوانب الإبداعية لدى الأطفال؛ وذلك في إطار الخدمة المجتمعية التي تقوم بها المنظمة؛ لتنشئة جيل قادر على الابتكار والإبداع منذ الطفولة.

تستهدف ورش مجلة "نور" اكتشاف مواهب الأطفال، من رسم , كتابة، تصحيح مفاهيم خاصة، وكذا غرس القيم النبيلة للأطفال، ترسيخ قيم الانتماء والوطنية في نفوسهم واكتشاف المواهب الفنية لديهم .

وفي سباق متصل قدمت المنظمة تخفيضات هائلة على سلسلة "ارسم ولون" بلغت هذه التخفيضات 50 %.