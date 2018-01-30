ورشة عمل لمجلة نور بمعرض الكتاب برعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

ورشة عمل لمجلة نور بمعرض الكتاب برعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهرالثلاثاء، 30 يناير 2018 02:14 م
ورشة عمل ل" مجلة نور" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل ل مجلة "نور" للأطفال، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال49.
تناولت الورشة انطلاقة مجلة " نور " للأطفال، و ما تستهدفه من تنمية الجوانب الإبداعية لدى الأطفال؛ وذلك في إطار الخدمة المجتمعية التي تقوم بها المنظمة؛ لتنشئة جيل قادر على الابتكار والإبداع منذ الطفولة.
تستهدف ورش مجلة "نور" اكتشاف مواهب الأطفال، من رسم , كتابة، تصحيح مفاهيم خاصة، وكذا غرس القيم النبيلة للأطفال، ترسيخ قيم الانتماء والوطنية في نفوسهم واكتشاف المواهب الفنية لديهم .
وفي سباق متصل قدمت المنظمة تخفيضات هائلة على سلسلة "ارسم ولون" بلغت هذه التخفيضات 50 %.
إضافة تعليق
فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة