video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نوال لمحكمة الأسرة بأسوان: زوجى طردنى من المنزل للزواج بأخرى

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:00 ص
نوال لمحكمة الأسرة بأسوان: زوجى طردنى من المنزل للزواج بأخرى محكمة - أرشيفية


أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

قرابة 7 سنوات قضتها نوال مع رجل أنانى لا يحب غير نفسه، برغم محاولتها الكثيرة لتغييره للأفضل، وبرغم قدرتها على التحمل والصبر مع زوج صعب الطباع، إلا أنه لم يتحملها كثيرا لعدم قدرتها على إنجاب طفل يحمل اسمه كما يحلم. 

تروى "نوال" حكايتها قائلة: تعلقت بزوجى فترة الخطوبة فكان سخى وكريم معى لدرجة كبيرة، كنت ألاحظ شدة طباعه لكن كان ذلك يزيد من إعجابى به لأنه كان بمثابة الرجل الشرقى الذى طالما حلمت به، تزوجنا بعد عام ونصف من الخطوبة، ومع بداية اشهر الزواج علمت أن طباعه أصعب بكثير مما توقعت فكان يمنعنى من رؤية أسرتى إلا فى أضيق الحدود، فضلا عن منعى من شراء أى احتياجات تخص المنزل بمفردي، وما زاد من الأزمة أننى علمت بوجود مشاكل صحية تعيق قدرتى على الإنجاب".

واستطردت "نوال": تبدلت طريقة زوجى معى للأسوأ عندما علم بالمشاكل الصحية التى تحرمنى من نعمة الأمومة، فبدلا من الوقوف بجانبى فوجئت به يطردنى الى منزل أبى ويدعى أنه يريد الزواج من أخرى، تنجب له طفلا يحمل اسمه".

تابعت الزوجة قائلة: على مدار هذه السنوات تركت بيت الزوجية عشرات المرات، فكان بعد عدة أيام من تركى المنزل يهرول إلى أسرتى ويوعدهم أنه سيكون شخصا جديدا، وسيحسن معاملتى لكن سرعان ما يعود الى قسوته ويعتدى عليا بالضرب ويهددنى بالزواج من أخرى ".

واختتمت حديثها قائلة: خلال تلك السنوات تم انفصالنا رسميا مرتين، وفى اخر مشاجرة علمت انه يبحث عن عروسة جديدة و سيقوم بتجهيز منزلى لاستقبالها، وعندما رفضت ذلك عرض عليا البقاء معه فى نفس المنزل وعدم الانفصال، الا اننى رفضت العرض واقامت دعوى طلاق ضده أمام محكمة الأسرة، حتى احصل على كافة حقوق الشرعية منه". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 سيارات لنقل مصابى باخرة أسوان وفحص عينات من المصابين لتحديد سبب التسمم

اخبار مصر

اخبار محافظات اسوان

اخبار اسوان

محافظة اسوان

محكمة الاسرة



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة