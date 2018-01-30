نقابة الفلاحين تصدر بيانًا تؤكد تأييد السيسي لفترة رئاسة ثانية





كتب عز النوبى

أصدرت النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبدالرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين، وبحضور على رجب نصار نائب النقيب العام للفلاحين بيان اليوم لها، أكد فيه أن جميع الفلاحين الـ55 مليون على مستوى الجمهوية يقفون على قلب رجل واحد لدعم و تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة لفترة ثانية، وذلك نظراً لما تمر به مصرنا الغاليه من أحداث سياسية أثر الماراثون الرئاسى المرتقب فى مارس المقبل.

وأكد بيان النقابة العامة للفلاحين، أن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لفترة ثانية وإرساء لمبدأ المشاركة السياسية البناء والتى يحتم علينا الواجب الوطنى الانحياز لها لإعلاء المصلحة الوطنيه ونبذ المصالح الفئوية والشخصيه ، وهذا ما تعاهدنا عليه نحن كنقابة عامه لفلاحين مصر منذ إنشائها فى العام 2011 م كنقابة عامة تعد من اهم النقابات المهنية في مصر لكونها تضم القاعدة الأكبر، وهم الفلاحين الذين يمثلون الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب المصرى الطيب أهله ومن منطلق الواجب الوطنى المقدس.

وقررنا تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانيه، والمشاركة فى العمليه الانتخابية القادمه والحشد لهذا الامر، والانضمام لحملة "مواطن لدعم الرئيس" يمثل النقابة العامه فى هذه الحمله الشعبيه الوطنيه النقيب العام حسين عبد الرحمن ابو صدام.

وأكدت النقابة أنها تتبرأ من أى بيان صادر عنها يخالف ما سبق، وغير مسئولة عن أي تصاريح تصدر من أشخاص أو كيانات وأن النقابة ومجلس إدارتها وجمعيتها العمومية تؤيد وتبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي دون غيره لفترة رئاسية أخرى، وتؤكد النقابة العامه لفلاحين مصر اعتززاها وتمسكها بموقفها الوطني.

ومن جانبه، قال على رجب نصار نائب نقيب عام الفلاحين إن النقابة قد حسمت موقفها من قبل وأعلنت عنه فى جميع وسائل الاعلام والاصدارات الصحفية المختلفة، وذلك من منطلق الحس الوطني خاصة وان المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الرئيس السيسي الذى قاد مصر إلى بر الأمان بعد أحداث عاصفة وعاتية .

يشار إلى أن النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبدالرحمن قررت عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية بكافة محافظات الجمهورية والتى انطلقت من محافظة البحيرة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحثهم على النزول والمشاركة فى العملية الانتخابية للادلاء بأصواتهم.