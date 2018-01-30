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نائب إيرانى: من يكشف الفساد فى طهران مهدد ولا يشعر بالأمن

الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:39 م
نائب إيرانى: من يكشف الفساد فى طهران مهدد ولا يشعر بالأمن النائب الإصلاحى محمود صادقى


كتبت إسراء أحمد فؤاد
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كشف النائب الإصلاحى محمود صادقى ورئيس لجنة الشفافية فى البرلمان، أن الأفراد الذين يحاولون كشف الفساد داخل إيران لا يشعرون بالأمان لذا يفضلون الصمت.

وخلال كلمة له فى مؤتمر "الشفافية والاعلام الذى أقيم أمس فى العاصمة طهران، شارك فيها نواب إيرانيين، من بينهم أحمد توكلي القيادي في التيار الأصولى، الذى قال "إذا كنا نزعم أننا بلدنا إسلامى، ينبغى أن نوفر الشفافية وحرية الإعلام".

وانتقد حرية الإعلام فى إيران، قائلا "وسائل الاعلام فى بلدنا لا تمتلك حرية.. مؤكدا على أن وسائل الإعلام بها فساد".

ومؤخرا تعالت أصوات المسئولين فى إيران بسبب تفشى الفساد فى مختلف القطاعات، ونهضت احتجاجات فى ديسمبر الماضى نددت بانتشار الفساد والفقر والبطالة.

 


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