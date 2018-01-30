نائب إيرانى: من يكشف الفساد فى طهران مهدد ولا يشعر بالأمن

نائب إيرانى: من يكشف الفساد فى طهران مهدد ولا يشعر بالأمنالثلاثاء، 30 يناير 2018 04:39 م
النائب الإصلاحى محمود صادقى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق
كشف النائب الإصلاحى محمود صادقى ورئيس لجنة الشفافية فى البرلمان، أن الأفراد الذين يحاولون كشف الفساد داخل إيران لا يشعرون بالأمان لذا يفضلون الصمت.
وخلال كلمة له فى مؤتمر "الشفافية والاعلام الذى أقيم أمس فى العاصمة طهران، شارك فيها نواب إيرانيين، من بينهم أحمد توكلي القيادي في التيار الأصولى، الذى قال "إذا كنا نزعم أننا بلدنا إسلامى، ينبغى أن نوفر الشفافية وحرية الإعلام".
وانتقد حرية الإعلام فى إيران، قائلا "وسائل الاعلام فى بلدنا لا تمتلك حرية.. مؤكدا على أن وسائل الإعلام بها فساد".
ومؤخرا تعالت أصوات المسئولين فى إيران بسبب تفشى الفساد فى مختلف القطاعات، ونهضت احتجاجات فى ديسمبر الماضى نددت بانتشار الفساد والفقر والبطالة.
إضافة تعليق
أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية
بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة