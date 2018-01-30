مياه الصرف تغرق مساكن أطلس بالسلام.. ورئيس الحى: انتشلنا سجادة من بالوعة





كتب سيد الخلفاوى

أغرقت مياه الصرف الصحى منطقة أطلس 1 التابعة لحى السلام أول، ما أدى لصعوبة تنقل سكانها فى الشوارع، وطالب الأهالى بسرعة التدخل لإنقاذهم من الأمراض، والعمل على إصلاح الخطوط الرئيسية.

من جانبه، أكد اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حى السلام أول، لـ"اليوم السابع"، أنه أرسل مسئولى الصرف الصحى بالحى لإصلاح الأعطال وشفط المياه، مشيرا إلى أن سوء الإستخدام هو ما يؤدى لطفحوات الصرف الصحى بالمنطقة، لافتا إلى أن القائمين على إصلاح وتسليك بالوعات الصرف بالمنطقة استخرجو "نصف سجادة" من إحدى البالوعات، مبديا استغرابه الشديد من سوء الاستخدام.