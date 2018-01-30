موسكو: مؤتمر سوتشى يدعم مسار جنيف.. وسنسلم "مستورا" قائمة دستور سوريا





كتب محسن البديوى

قال رئيس الوفد الروسى، ألكسندر لافرينتيف، إن مؤتمر سوتشى، سعى لدعم مسار جنيف ولهذا تم التقييد بالقرار الدولى رقم 2254 فى توصياته.

وأضاف خلال كلمته، فى البيان الختامى لمؤتمر سوتشى للحوار السورى، إنه سيتم ابلاغ ستافان دى مستورا بقائمة الأسماء التى تم اعدادها لوضع دستور سوري جديد.

وأكد أن نجاح مؤتمر سوتشى سيكون حافزًا لنجاح عملية جنيف بشأن التسوية السورية.