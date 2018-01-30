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منظمات حقوق الإنسان الألمانية تنتقد اتفاق لم شمل اللاجئين

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:54 م
منظمات حقوق الإنسان الألمانية تنتقد اتفاق لم شمل اللاجئين لاجئين


برلين (أ ش أ)
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انتقدت منظمات حقوقية ألمانية الاتفاق حول قاعدة جديدة للم شمل عائلات حاملى الحماية الثانوية ، الذى أبرمته الأحزاب الثلاثة اليوم الثلاثاء ، والتى تتفاوض من أجل تشكيل ائتلاف حكومى.

وطبقا لتقارير إعلامية، فان الإتفاق قوبل بانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأخرى تدافع عن اللاجئين ، وصفت منظمة الإنسان برو أزول الألمانية المتخصصة فى قضايا اللجوء ، وصفت هذا الاتفاق بأنه " خيبة أمل مريرة ، وهو حل وهمى" ، كما انتقدت المنظمات الكنسية فى ألمانيا هذا الاتفاق، معتبرة إياه مناوىء للقيم الانسانية.

جدير بالذكر أن الاتفاق ينص على استقبال 1000 شخص شهريا بحد أقصى ، إضافة إلى الحالات الصعبة ، هذا ما توصل إليه التحالف المسيحى فى مفاوضاته مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى اليوم الثلاثاء حول قضية لم شمل اللاجئين الذين لديهم حماية ثانوية.  


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