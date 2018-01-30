منظمات حقوق الإنسان الألمانية تنتقد اتفاق لم شمل اللاجئين





برلين (أ ش أ)

انتقدت منظمات حقوقية ألمانية الاتفاق حول قاعدة جديدة للم شمل عائلات حاملى الحماية الثانوية ، الذى أبرمته الأحزاب الثلاثة اليوم الثلاثاء ، والتى تتفاوض من أجل تشكيل ائتلاف حكومى.

وطبقا لتقارير إعلامية، فان الإتفاق قوبل بانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأخرى تدافع عن اللاجئين ، وصفت منظمة الإنسان برو أزول الألمانية المتخصصة فى قضايا اللجوء ، وصفت هذا الاتفاق بأنه " خيبة أمل مريرة ، وهو حل وهمى" ، كما انتقدت المنظمات الكنسية فى ألمانيا هذا الاتفاق، معتبرة إياه مناوىء للقيم الانسانية.

جدير بالذكر أن الاتفاق ينص على استقبال 1000 شخص شهريا بحد أقصى ، إضافة إلى الحالات الصعبة ، هذا ما توصل إليه التحالف المسيحى فى مفاوضاته مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى اليوم الثلاثاء حول قضية لم شمل اللاجئين الذين لديهم حماية ثانوية.