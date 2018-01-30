video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

منطقة اليورو تحقق أعلى نمو منذ 10 سنوات بـ2017.. والمعنويات تتراجع فى يناير

الثلاثاء، 30 يناير 2018 01:51 م
منطقة اليورو تحقق أعلى نمو منذ 10 سنوات بـ2017.. والمعنويات تتراجع فى يناير شعار العملة الأوروبية الموحدة "يورو"


رويترز
إضافة تعليق

أظهرت بيانات أولية، اليوم الثلاثاء، أن نمو منطقة اليورو زاد خلال 2017 بأسرع وتيرة فى عشر سنوات، وأن المعنويات الاقتصادية ظلت مرتفعة فى بداية 2018 رغم أنها انخفضت قليلا من أعلى مستوى لها فى 17 عاما.

ووفق تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى "يوروستات"، فقد زاد الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو، التى تضم 19 دولة، بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوى، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، وارتفع 2.7% على أساس سنوى.

وقال "يوروستات" فى تقرير صادر عنه، إن الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو فى 2017 زاد بنسبة 2.5%، وهو أسرع معدل نمو منذ ارتفاعه 3% فى 2007، وعدل المكتب بيانات النمو للربع الثالث من العام الماضى بالرفع إلى 0.7% على أساس ربع سنوى، من بيانات النمو السابقة البالغة 0.6%، وإلى 2.8% على أساس سنوى من مستوى 2.6%.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تراجع قليلا فى يناير، ليسجل 114.7 من أعلى مستوى له فى 17 عاما عند 115.1 خلال ديسمبر، وجاء ذلك نتيجة انخفاض طفيف فى المعنويات فى قطاع تجارة التجزئة، إذ تراجعت إلى 5.0 من 6.0 فى ديسمبر، وفى قطاع الخدمات تراجعت المعنويات إلى 16.7 من 18.0 .

وبحسب التقرير، فإن التفاؤل فى قطاع الصناعة ظل ثابتا عند المستوى المرتفع الجديد المسجل فى ديسمبر والبالغ 8.8، كما زاد تفاؤل المستهلكين إلى 1.3 نقطة فى يناير مقابل 0.5% فى ديسمبر، ما يشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية المسجلة فى أواخر 2017.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زيادة الفائض التجارى لمنطقة اليورو رغم قوة العملة الموحدة

تباطؤ التضخم فى منطقة اليورو إلى 1.4% فى ديسمبر 2017

التضخم بمنطقة اليورو يرتفع بأقل من التوقعات

اليورو

منطقة اليورو

أخبار الأقتصاد



لا تفوتك
شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة