منطقة اليورو تحقق أعلى نمو منذ 10 سنوات بـ2017.. والمعنويات تتراجع فى يناير





رويترز

أظهرت بيانات أولية، اليوم الثلاثاء، أن نمو منطقة اليورو زاد خلال 2017 بأسرع وتيرة فى عشر سنوات، وأن المعنويات الاقتصادية ظلت مرتفعة فى بداية 2018 رغم أنها انخفضت قليلا من أعلى مستوى لها فى 17 عاما.

ووفق تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى "يوروستات"، فقد زاد الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو، التى تضم 19 دولة، بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوى، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، وارتفع 2.7% على أساس سنوى.

وقال "يوروستات" فى تقرير صادر عنه، إن الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو فى 2017 زاد بنسبة 2.5%، وهو أسرع معدل نمو منذ ارتفاعه 3% فى 2007، وعدل المكتب بيانات النمو للربع الثالث من العام الماضى بالرفع إلى 0.7% على أساس ربع سنوى، من بيانات النمو السابقة البالغة 0.6%، وإلى 2.8% على أساس سنوى من مستوى 2.6%.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تراجع قليلا فى يناير، ليسجل 114.7 من أعلى مستوى له فى 17 عاما عند 115.1 خلال ديسمبر، وجاء ذلك نتيجة انخفاض طفيف فى المعنويات فى قطاع تجارة التجزئة، إذ تراجعت إلى 5.0 من 6.0 فى ديسمبر، وفى قطاع الخدمات تراجعت المعنويات إلى 16.7 من 18.0 .

وبحسب التقرير، فإن التفاؤل فى قطاع الصناعة ظل ثابتا عند المستوى المرتفع الجديد المسجل فى ديسمبر والبالغ 8.8، كما زاد تفاؤل المستهلكين إلى 1.3 نقطة فى يناير مقابل 0.5% فى ديسمبر، ما يشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية المسجلة فى أواخر 2017.